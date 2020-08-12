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Задолженность украинцев за ЖКУ с начала года уменьшилась на более чем 900 млн гривен

Задолженность украинцев за ЖКУ с начала года уменьшилась на более чем 900 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13843 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала года задолженность украинцев за оплату коммунальных услуг уменьшилась на более чем 900 млн грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Потребители платят не только начисленные суммы, но и долги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"По данным Государственной службы статистики Украины, за январь-июнь 2020 года 12 регионов Украины имели уровень оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) более 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за I полугодие 2020 года уровень расчетов населения за коммунальные услуги без учета газа и света составлял 100%. За централизованное отопление и горячую воду на уровне 108,1%, за водоснабжение и водоотведение, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов - 88 - 92%.

"Что важно - потребители платят не только начисленные суммы, но и погашают долги - с начала года задолженность населения за коммунальные услуги уменьшилась на более чем 900 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 июля составила 29,6 млрд гривен, что на 901,4 млн грн меньше чем на начало 2020 года.

"Больше всего задолжали потребители Киева (6,1 млрд грн), Днепропетровской (5,2 млрд грн) и Харьковской (4,6 млрд грн) областей", - добавили в сообщении.

Напомним, по информации КГГА, с начала года долги за жилищно-коммунальные услуги в столице выросли на 4%, без учета электроэнергии и газа. Ориентировочно 5% потребителей вообще не рассчитываются за коммуналку.

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