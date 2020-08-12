Задолженность украинцев за ЖКУ с начала года уменьшилась на более чем 900 млн гривен

КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала года задолженность украинцев за оплату коммунальных услуг уменьшилась на более чем 900 млн грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Потребители платят не только начисленные суммы, но и долги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.