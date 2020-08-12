Задолженность украинцев за ЖКУ с начала года уменьшилась на более чем 900 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала года задолженность украинцев за оплату коммунальных услуг уменьшилась на более чем 900 млн грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Потребители платят не только начисленные суммы, но и долги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"По данным Государственной службы статистики Украины, за январь-июнь 2020 года 12 регионов Украины имели уровень оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) более 100%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за I полугодие 2020 года уровень расчетов населения за коммунальные услуги без учета газа и света составлял 100%. За централизованное отопление и горячую воду на уровне 108,1%, за водоснабжение и водоотведение, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов - 88 - 92%.
"Что важно - потребители платят не только начисленные суммы, но и погашают долги - с начала года задолженность населения за коммунальные услуги уменьшилась на более чем 900 млн грн", - говорится в сообщении.
Так, общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 июля составила 29,6 млрд гривен, что на 901,4 млн грн меньше чем на начало 2020 года.
"Больше всего задолжали потребители Киева (6,1 млрд грн), Днепропетровской (5,2 млрд грн) и Харьковской (4,6 млрд грн) областей", - добавили в сообщении.
Напомним, по информации КГГА, с начала года долги за жилищно-коммунальные услуги в столице выросли на 4%, без учета электроэнергии и газа. Ориентировочно 5% потребителей вообще не рассчитываются за коммуналку.