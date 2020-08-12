Заборгованість українців за ЖКП з початку року зменшилася на понад 900 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку року заборгованість українців за сплату комунальних послуг зменшилася на понад 900 млн грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Споживачі сплачують не лише нараховані суми, а й борги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
"За даними Державної служби статистики України, за січень-червень 2020 року 12 регіонів України мали рівень оплати за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) понад 100%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за I півріччя 2020 року рівень розрахунків населення за комунальні послуги без урахування газу та світла становив 100%. За централізоване опалення та гарячу воду на рівні 108,1%, за водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій та вивезення відходів – 88 – 92%.
"Що важливо - споживачі сплачують не тільки нараховані суми, а й погашають борги — з початку року заборгованість населення за комунальні послуги зменшилась на понад 900 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Так, загальна заборгованість населення за комунальні послуги на 1 липня становила 29,6 млрд гривень, що на 901,4 млн грн менше ніж на початок 2020 року.
"Найбільше заборгували споживачі Києва (6,1 млрд грн), Дніпропетровської (5,2 млрд грн) та Харківської (4,6 млрд грн) областей", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, від початку року борги за житлово-комунальні послуги у столиці зросли на 4%, це без урахування електроенергії та газу. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не розраховуються за комуналку.