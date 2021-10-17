Заблудились в тумане: на горе Афон сутки искали украинских паломников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Двое украинских паломников пропали в пятницу вечером в Греции, на горе Афон. На следующий день их нашла полиция Греции, сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
Детали
Отмечается, что о пропавших украинцах стало известно 15 октября, в пятницу. Сотрудники полиции Афонского департамента сообщили, что нашли украинцев на следующий день возле скита, принадлежащего монастырю Большого Лавра. Украинцы находятся в хорошем состоянии.
По информации ведомства, их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи из-за истощения.
Паломники разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги.
Власти начали немедленную спасательную операцию, в которой приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, хорошо знающие местность.
Добавим
16 октября в Польше произошло ДТП с участием украинки. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе, пролегающей Любуским воеводством на западе Польши, погибла 19-летняя гражданка Украины.