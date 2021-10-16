В ДТП в Польше погибла 19-летняя украинка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе, пролегающей Любуским воеводством на западе Польши, погибла 19-летняя гражданка Украины. Об этом сообщает Gazeta Lubuska, пишет УНН.
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"Трагическая авария произошла ночью, в субботу, 16 октября, на трассе Будзехув - Ясень. В результате ДТП погибла 19-летняя гражданка Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция. Как указано, на данный момент известно, что 31-летний гражданин Украины управлял автомобилем Nissan. "По непонятным причинам машина выехала на встречную полосу, съехала в канаву и перевернулась", - сообщила пресс-секретарь местной полиции Анета Берестецкая.
Несмотря на реанимационные мероприятия, как отмечается, 19-летнюю пассажирку спасти не удалось. Автомобилем ехали несколько человек, никто серьезно не пострадал.
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