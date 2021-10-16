У ДТП в Польщі загинула 19-річна українка

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"Трагічна аварія сталася вночі, в суботу, 16 жовтня, на трасі Будзехув - Ясень. У результаті ДТП загинула 19-річна громадянка України", - йдеться у повідомленні.

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Обставини події встановлює поліція. Як вказано, наразі відомо, що 31-річний громадянин України керував автомобілем Nissan. "З незрозумілих причин машина виїхала на зустрічну смугу, з'їхала в канаву і перекинулася", - повідомила речниця місцевої поліції Анета Берестецька.

Попри реанімаційні заходи, як зазначається, 19-річну пасажирку врятувати не вдалося. Автомобілем їхали кілька людей, ніхто серйозно не постраждав.

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