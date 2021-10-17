Заблукали в тумані: на горі Афон добу шукали українських паломників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Двоє українських паломників пропали в п'ятницю ввечері в Греції, на горі Афон. На наступний день їх знайшла поліція Греції, повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
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Відзначається, що про зниклих українців стало відомо 15 жовтня, в п'ятницю. Співробітники поліції Афонського департаменту повідомили, що знайшли українців на наступний день біля скиту, що належить монастирю Великого Лавра. Українці перебувають в хорошому стані.
За інформацією відомства, їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги через виснаження.
Паломники розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги.
Влада почала негайну рятувальну операцію, в якій взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.
Додамо
16 жовтня в Польщі сталася ДТП за участю українки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі, що пролягає Любуського Воєводства на заході Польщі, загинула 19-річна громадянка України.