Забеги быков в Испании за сутки унесли жизни трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Трое мужчин скончались за 24 часа от ран, полученных во время забега быков на востоке Испании, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Все они участвовали в традиционном для региона Валенсии bous al carrer (забеге быков), когда быки мчатся по улицам городов, часто с бегущими перед ними людьми. Трое погибших мужчин получили тяжелые ранения за последние две недели.
В одном из инцидентов в Пикассенте, к югу от города Валенсия, 56-летний мужчина, стоявший посреди улицы, был подброшен быком в воздух и получил черепно-мозговую травму. Он скончался во вторник в больнице Валенсии спустя девять дней после происшествия.
Мужчина 50 лет также умер в больнице после того, как бык проткнул его легкое в Мелиане, к северу от Валенсии.
64-летний француз скончался в понедельник от ран, полученных в Педрегере, дальше по побережью.
Мэр Мелианы сказал, что бык – животное, и случайные несчастные случаи такого типа – риск, на который люди идут.
Говорят, за последние восемь лет в регионе из-за таких забегов умерло 20 человек.
На самом известном испанском фестивале, забеге быков Сан-Фермин в Памплоне, в этом году пострадало 35 человек. Это было первым таким мероприятием за три года из-за пандемии Covid.
Дополнение
Защитники прав животных уже давно жалуются на опасность как для людей, так и животных. Испанская партия защиты животных (Pacma) повторила свой призыв к отмене фестивалей с быками, критикуя организаторов трех фестивалей в Валенсии за то, что они подвергают опасности жизни жителей и издеваются над животными.
При этом сезон bous al calle обеспечивает столь необходимый импульс экономике Валенсии. Исследование 2019 года показало, что он создал более 3000 рабочих мест и принес 300 миллионов евро за почти 10 000 мероприятий в год.