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Забеги быков в Испании за сутки унесли жизни трех человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Трое мужчин скончались за 24 часа от ран, полученных во время забега быков на востоке Испании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Все они участвовали в традиционном для региона Валенсии bous al carrer (забеге быков), когда быки мчатся по улицам городов, часто с бегущими перед ними людьми. Трое погибших мужчин получили тяжелые ранения за последние две недели.

В одном из инцидентов в Пикассенте, к югу от города Валенсия, 56-летний мужчина, стоявший посреди улицы, был подброшен быком в воздух и получил черепно-мозговую травму. Он скончался во вторник в больнице Валенсии спустя девять дней после происшествия.

Мужчина 50 лет также умер в больнице после того, как бык проткнул его легкое в Мелиане, к северу от Валенсии.

64-летний француз скончался в понедельник от ран, полученных в Педрегере, дальше по побережью.

Мэр Мелианы сказал, что бык – животное, и случайные несчастные случаи такого типа – риск, на который люди идут.

Говорят, за последние восемь лет в регионе из-за таких забегов умерло 20 человек.

На самом известном испанском фестивале, забеге быков Сан-Фермин в Памплоне, в этом году пострадало 35 человек. Это было первым таким мероприятием за три года из-за пандемии Covid.

Дополнение

Защитники прав животных уже давно жалуются на опасность как для людей, так и животных. Испанская партия защиты животных (Pacma) повторила свой призыв к отмене фестивалей с быками, критикуя организаторов трех фестивалей в Валенсии за то, что они подвергают опасности жизни жителей и издеваются над животными.

При этом сезон bous al calle обеспечивает столь необходимый импульс экономике Валенсии. Исследование 2019 года показало, что он создал более 3000 рабочих мест и принес 300 миллионов евро за почти 10 000 мероприятий в год.

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