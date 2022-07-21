Забіги биків в Іспанії за добу забрали життя трьох людей

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Усі вони брали участь у традиційному для регіону Валенсії bous al carrer (забігу биків), коли бики мчать по вулицях міст, часто з людьми, що біжать поперед них. Троє загиблих чоловіків зазнали тяжких поранень за останні два тижні.

В одному з інцидентів у Пікассенті, на південь від міста Валенсія, 56-річний чоловік, який стояв посеред вулиці, був підкинутий биком у повітря та отримав черепно-мозкову травму. Він помер у вівторок у лікарні Валенсії через дев'ять днів після події.

Чоловік 50 років також помер у лікарні після того, як бик проткнув його легеню в Меліані, на північ від Валенсії.

64-річний француз помер у понеділок від ран, отриманих у Педрегері, далі узбережжям.

Мер Меліани сказав, що бик - тварина, і випадкові нещасні випадки такого типу - ризик, на який люди йдуть.

Кажуть, за останні вісім років у регіоні через такі забіги померло 20 людей.

На найвідомішому іспанському фестивалі, забігу биків Сан-Фермін у Памплоні, цього року постраждало 35 людей. Це був перший такий захід за три роки через пандемію Covid.

Доповнення

Захисники прав тварин вже давно скаржаться на небезпеку як для людей, так і для тварин. Іспанська партія захисту тварин (Pacma) повторила свій заклик до скасування фестивалів з биками, критикуючи організаторів трьох фестивалів у Валенсії за те, що вони наражають на небезпеку життя жителів і знущаються з тварин.

При цьому сезон bous al calle забезпечує такий необхідний імпульс економіці Валенсії. Дослідження 2019 року показало, що він створив понад 3000 робочих місць та приніс 300 мільйонів євро за майже 10 000 заходів на рік.