Забастовка перевозчиков: на границе с Польшей в очереди более 3 тысяч грузовиков - спикер ГПСУ
Киев • УНН
Более 3 000 грузовиков застряли на украинско-польской границе, поскольку протестующие заблокировали четыре пункта пропуска, а движение лишь частично разрешено на "Дорогуск-Ягодин".
Из-за блокирования четырех пунктов пропуска на украинско-польской границе в очереди застряли более 3 тысяч грузовиков. На пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" в сторону Украины протестующие пропускают по несколько грузовиков в час, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Как напомнил Демченко, вчера, 18 декабря, протестующие заблокировали пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин". По его словам, на данном пункте пропуска в сторону Украины пропускают по несколько грузовиков в час.
"В сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства. И также, к счастью, не блокируется движение для автобусов, которые следуют в обе стороны", - добавил Демченко.
Также он отметил, что блокируется, как и раньше, три направления: "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".
"Там движение происходит более интенсивное, чем в направлении пункта пропуска "Ягодин". Но в целом конечно имеем большие очереди на территории Польши в сторону Украины. 1900 грузовых транспортных средств по состоянию на утро, а по направлению пункта пропуска "Ягодин" - это 1400 грузовиков, которые ожидают возможности пересечь границу", - добавил спикер.
Напомним,
В Польше дальнобойщики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск - Ягодин".
Забастовка перевозчиков: на границе с Польшей в очереди более 3 тысяч грузовиков - спикер ГПСУ
Более 3 000 грузовиков застряли на украинско-польской границе, поскольку протестующие заблокировали четыре пункта пропуска, а движение лишь частично разрешено на "Дорогуск-Ягодин".
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