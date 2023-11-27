Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к своему украинскому коллеге с просьбой исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по меньшей мере на двух пограничных переходах. Об этом сообщило в понедельник Министерство инфраструктуры Польши, передает УНН со ссылкой на РАР.

Детали

Польское министерство сообщило, что Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам восстановления Украины, министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову в связи с акцией протеста польских перевозчиков перед автомобильными пунктами пересечения границы между Польшей и Украиной.

Как было подчеркнуто, одной из причин акции протеста польских транспортных предпринимателей является введение украинской стороной так называемой системы электронной очереди.

"Это привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, для пересечения границы Украина-ЕС. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний. Кроме того, по мнению протестующих, новая система позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что глава Мининфраструктуры "призвал принять безотлагательные меры для выполнения требований польских автоперевозчиков, что является ответственностью украинской стороны". Как объясняется, это делается для того, чтобы исключить требование регистрироваться в электронной очереди для транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС, предварительно разгрузившись, по меньшей мере на двух пограничных переходах: Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице.

В ведомстве добавили, что перевозчики, которые протестуют, в основном требуют восстановления разрешений на международные перевозки, которые были отменены в соответствии с соглашением между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2022 года. В связи с этим Анджей Адамчик обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адине Валеан с просьбой создать совместный комитет для анализа влияния соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС.

"Это действие, предусмотренное статьей 7 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и такой комитет может включать представителей сторон этого соглашения. Государства-члены, в том числе Польша, в таком комитете имеют лишь роль наблюдателя. В своем обращении к комиссару Валеану министр Адамчик указал, в частности, на проблемы, связанные с соблюдением соглашения украинскими перевозчиками, а также на ряд нарушений со стороны украинских перевозчиков, выявленных польской Инспекцией автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Министр Адамчик также попросил Еврокомиссара и председателя ЕК поддержать его обращение к украинскому правительству о прекращении действия системы электронной очереди.

"Вышеупомянутые действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры с начала протеста, направленных на устранение его причин, которые лежат как на стороне Украины, так и на стороне Европейского Союза. Продолжается подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. Готовится соответствующее предложение, чтобы одной из главных тем обсуждения стало обсуждение последствий этого соглашения. По мнению Министерства инфраструктуры Польши, возникла необходимость со стороны властей ЕС оценить эффекты, которые возникли в результате имплементации соглашения между Украиной и ЕС, а также изменения в его содержание, которые необходимы для поддержания стабильности транспортного рынка в отдельных странах сообщества", - отметили в ведомстве.

Напомним

С 6 ноября на переходах с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час.

Протестующие требуют, среди всего прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии; приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и их проверки. Также есть требование отмены так называемой электронной очереди на украинской стороне.

Протесты польских перевозчиков поддержали отдельные аграрии и политическая партия "Конфедерация". Фермеры блокируют пограничный переход в Медыке на Прикарпатье с 23 ноября. З понедельника блокада должна стать круглосуточной, и фермеры намерены протестовать до 3 января 2024 года.