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Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 20:35  •  15590 просмотра

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Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик просит Украину отменить систему электронной очереди для транспортных средств из ЕС, которые возвращаются из Украины, чтобы уменьшить задержки при пересечении границы, на фоне протестов польских перевозчиков, которые требуют отменить систему и восстановить международные разрешения на перевозки.

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к своему украинскому коллеге с просьбой исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС без груза по меньшей мере на двух пограничных переходах. Об этом сообщило в понедельник Министерство инфраструктуры Польши, передает УНН со ссылкой на РАР.

Детали

Польское министерство сообщило, что Адамчик направил письмо вице-премьер-министру по вопросам восстановления Украины, министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову в связи с акцией протеста польских перевозчиков перед автомобильными пунктами пересечения границы между Польшей и Украиной.

Как было подчеркнуто, одной из причин акции протеста польских транспортных предпринимателей является введение украинской стороной так называемой системы электронной очереди.

"Это привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, для пересечения границы Украина-ЕС. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижению конкурентоспособности компаний. Кроме того, по мнению протестующих, новая система позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам", - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что глава Мининфраструктуры "призвал принять безотлагательные меры для выполнения требований польских автоперевозчиков, что является ответственностью украинской стороны". Как объясняется, это делается для того, чтобы исключить требование регистрироваться в электронной очереди для транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС, предварительно разгрузившись, по меньшей мере на двух пограничных переходах: Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице.

В ведомстве добавили, что перевозчики, которые протестуют, в основном требуют восстановления разрешений на международные перевозки, которые были отменены в соответствии с соглашением между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2022 года. В связи с этим Анджей Адамчик обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адине Валеан с просьбой создать совместный комитет для анализа влияния соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС.

"Это действие, предусмотренное статьей 7 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и такой комитет может включать представителей сторон этого соглашения. Государства-члены, в том числе Польша, в таком комитете имеют лишь роль наблюдателя. В своем обращении к комиссару Валеану министр Адамчик указал, в частности, на проблемы, связанные с соблюдением соглашения украинскими перевозчиками, а также на ряд нарушений со стороны украинских перевозчиков, выявленных польской Инспекцией автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Министр Адамчик также попросил Еврокомиссара и председателя ЕК поддержать его обращение к украинскому правительству о прекращении действия системы электронной очереди.

"Вышеупомянутые действия являются продолжением усилий Министерства инфраструктуры с начала протеста, направленных на устранение его причин, которые лежат как на стороне Украины, так и на стороне Европейского Союза. Продолжается подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. Готовится соответствующее предложение, чтобы одной из главных тем обсуждения стало обсуждение последствий этого соглашения. По мнению Министерства инфраструктуры Польши, возникла необходимость со стороны властей ЕС оценить эффекты, которые возникли в результате имплементации соглашения между Украиной и ЕС, а также изменения в его содержание, которые необходимы для поддержания стабильности транспортного рынка в отдельных странах сообщества", - отметили в ведомстве.

Напомним

С 6 ноября на переходах с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час.

Протестующие требуют, среди всего прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинской армии; приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и их проверки. Также есть требование отмены так называемой электронной очереди на украинской стороне.

Протесты польских перевозчиков поддержали отдельные аграрии и политическая партия "Конфедерация". Фермеры блокируют пограничный переход в Медыке на Прикарпатье с 23 ноября. З понедельника блокада должна стать круглосуточной, и фермеры намерены протестовать до 3 января 2024 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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