Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
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