Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов

На Забайкальской железной дороге произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщили в российской железной дороге, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 8 января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути.

Предварительно, пострадавших и угрозы экологии нет.

Заявлено, что делается все возможное для ликвидации последствий схода и восстановления движения на этом участке. Также сообщается, что причины происшествия устанавливаются.

Дополнение

В связи с происшествием на станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда N2 Москва - Владивосток и N392 Чита - Благовещенск.

В российской железной дороге создали оперативный штаб. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зылово и Шилка.

12 грузовых вагонов сошли с рельсов на забайкальской железной дороге - СМИ