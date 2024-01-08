Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда без пострадавших и угрозы окружающей среде; ведутся восстановительные работы.
Сумщина: россияне обстреляли восемь громад в приграничье
Российские войска обстреляли восемь общин в Сумской области из минометов, артиллерии и беспилотников, вызвав многочисленные взрывы и разрушения.
Силы обороны отбили более полусотни атак на юге и востоке - Генштаб ВСУ
55 боевых столкновений и различных ударов было нанесено по украинским позициям и населенным пунктам, при этом Вооруженные Силы успешно отбили многочисленные атаки противника.
Союзники Украины не просят вести переговоры с рф о заморозке войны - МИД
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что союзники не настаивают на переговорах по замораживанию конфликта с Россией; Украина стремится к победе, а не к замороженной войне.
ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии
ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.
В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров
По словам главы ведомства, изменения в Министерстве обороны будут заметны все чаще.
Киевские коммунальщики локализовали утечку воды на улице Большой Васильковской
Киевводоканал локализовал прорыв водопровода на улице Большой Васильковской в Киеве; ремонтные работы продолжаются, перебоев в предоставлении услуг нет.
ДТЭК вернули свет в более полутора сотен тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение 159 000 семей после циклона, интенсивно работая во всех регионах Украины.
Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский
Зеленский подчеркивает необходимость усиления санкций против россии, чтобы предотвратить уклонение от них, и сигнализирует, что Украина планирует новые меры.
Непогода в Одесской области: Кипер доложил о текущей ситуации в районах
Отключение электроэнергии затронуло несколько районов Одесской области, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, другие коммунальные службы работают.