Забайкаллі 14 вагонів зійшли з рейок
Київ • УНН
На Забайкальській залізниці стався схід вантажного поїзда без постраждалих і загрози навколишньому середовищу; ведуться відновлювальні роботи.
На Забайкальській залізниці відбулося сходження 14 вагонів вантажного поїзда. Постраждалих немає. Про це повідомили у російській залізниці, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 8 січня 2024 року о 19:17 (за московським часом) на перегоні Алеур-Бушулей Забайкальської залізниці відбулося сходження 14 вагонів вантажного поїзда. Порушено габарит сусіднього шляху.
Попередньо, постраждалих та загрози екології немає.
Заявлено, що робиться все можливе для ліквідації наслідків сходу та відновлення руху на цій ділянці. Також повідомляється, що причини події встановлюються.
Доповнення
У зв'язку з подією на станції Чернишевськ зупинено пасажирські потяги N2 Москва - Владивосток і N392 Чита - Благовіщенськ.
У російській залізниці створили оперативний штаб. До місця події направлені відновлювальні поїзди зі станцій Зилово та Шилка.
12 вантажних вагонів зійшли з рейок на забайкальській залізниці - ЗМІ21.05.23, 06:15 • 983099 переглядiв