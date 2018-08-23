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За сговор на рынке фармбизнес оштрафовали на более чем 160 млн грн - АМКУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. По результатам последнего комплексного исследования отечественных фармацевтических рынков, которое проводилось в период 2014 года - I полугодия 2016 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ряд украинских фармпроизводителей и дистрибьюторов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом в комментарии УНН рассказала государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.

За сговор на рынке фармбизнес оштрафовали на более чем 160 млн грн - АМКУ

Речь идет, в частности, о штрафах, наложенных АМКУ за нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий со стороны отечественных и иностранных фармпроизводителей, их импортеров и дистрибьюторов.

На сегодня решение о наложении штрафов уже вынесены по четырем делам, рассказали в АМКУ.

Дело ООО “Сервье Украина” и отечественные дистрибьюторы:

ООО “Сервье Украина” назначен штраф на общую сумму 1 млн 695 тыс. 691 грн;

ООО СП “Оптима-Фарм, ЛТД” — штраф в размере 179 тыс. 723 грн;

ООО “БаДМ” — штраф на сумму в 902 тыс. 655 грн;

ООО “А’СТА” — штраф в 423 тыс. 573 грн; (общество в стадии прекращения)

ООО “Людмила-Фарм” — штраф в 25 тыс. 712 грн (штраф оплачен).

Дело ООО “Санофи-Авентис Украина” и отечественные дистрибьюторы:

ООО “Санофи-Авентис Украина” получил штраф на общую сумму 69 млн 547 тыс. 184 грн;

ООО СП “Оптима-Фарм, ЛТД” — 40 млн 759 тыс. 068 грн;

ООО “БаДМ” — 28 млн 788 тыс. 116 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сговор с дистрибьюторами фармкомпания заплатит полуторамиллионный штраф

Дело ООО “Рош Украина” (Киев) и дистрибьюторы:

ООО “Рош Украина” — должен заплатить штраф на общую сумму 9 млн 115 тыс. 817 грн

ООО “БаДМ” — 5 млн 407 тыс. 948 грн

ООО “Бизнес Центр Фармация” — 3 млн 207 тыс. 361 грн

ЧАО “Альба Украина” — наложен штраф в размере 339 тыс. 999 грн (отсутствует доход, предприятие находится в стадии прекращения).

Дело “Алкон Фармасьютикалз ЛТД” и отечественные дистрибьюторы:

“Алкон Фармасьютикалз ЛТД” должен заплатить штраф в размере 937 тыс. 526 грн (штраф был оплачен)

ЧАО “Альба Украина” — 339 тыс. 999 грн (общество в стадии прекращения)

ООО “БаДМ” — 302 тыс. 387 грн

ООО СП “Оптима-Фарм, ЛТД” — 69 тыс 503 грн (штраф оплачен)

ООО “Вента ЛТД” — 1 тыс. 94 грн

Всего нарушители оштрафованы на более чем 162 млн грн.

Примечательно, что во всех четырех делах фигурируют преимущественно одни и те же отечественные дистрибьюторы.

Как писал УНН, главную роль в формировании цен на лекарства в Украине играют производители. Аптеки и дистрибьюторы также влияют на этот процесс, однако — лишь в определенных государством пределах.

Все дело в том, что законодательно вопрос ценообразования лекарственного средства со стороны производителя никак не урегулирован, пояснил глава АПАУ Владимир Руденко. Вместе с тем, средняя аптечная наценка на препараты в Украине не превышает 20%.

Также напомним, по данным Фармпалаты, заводы и импортеры искусственно завышают цены на лекарства в Украине.

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