За змову на ринку фармбізнес оштрафували на понад 160 млн грн - АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За результатами останнього комплексного дослідження вітчизняних фармацевтичних ринків, що проводилося у період 2014 року - І півріччя 2016 року, Антимонопольний комітет України оштрафував низку українських фармвиробників та дистриб'юторів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це у коментарі УНН розповіла державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.
Йдеться, зокрема, про штрафи, накладені АМКУ за порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій з боку вітчизняних та іноземних фармвиробників, їх імпортерів і дистриб’юторів.
Станом на сьогодні рішення про накладення штрафів вже винесені за чотирма справами, розповіли в АМКУ.
Справа ТОВ “Серв’є Україна” та відчизняні дистриб’ютори:
ТОВ “Серв’є Україна” призначено штраф на загальну суму 1 млн 695 тис. 691 грн;
ТОВ СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” — штраф у розмірі 179 тис. 723 грн;
ТОВ “БаДМ” — штраф на суму у 902 тис. 655 грн;
ТОВ “А’СТА” — штраф у 423 тис. 573 грн; (товариство в стадії припинення)
ТОВ “Людмила-Фарм” — штраф у 25 тис. 712 грн. (штраф сплачено)
Справа ТОВ “Санофі-Авентіс Україна” та вітчизняні дистриб’ютори:
ТОВ “Санофі-Авентіс Україна” отримав штраф на загальну суму 69 млн 547 тис. 184 грн;
ТОВ СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” — 40 млн 759 тис. 068 грн;
ТОВ “БаДМ” — 28 млн 788 тис. 116 грн.
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Справа ТОВ “Рош Україна” (м.Київ) та дистриб’ютори:
ТОВ “Рош Україна” — має сплатити штраф на загальну суму 9 млн 115 тис. 817 грн.
ТОВ “БаДМ” — 5 млн 407 тис. 948 грн.
ТОВ “Бізнес Центр Фармація” — 3 млн 207 тис. 361 грн.
ПрАТ “Альба Україна” — накладено штраф у розмірі 339 тис. 999 грн (відсутній дохід, суб’єкт господарювання знаходиться в стадії припинення).
Справа “Алкон Фармасьютікалз ЛТД” і вітчизняні дистриб’ютори:
“Алкон Фармасьютікалз ЛТД” має сплатити штраф у розмірі 937 тис. 526 грн (штраф було сплачено)
ПрАТ “Альба Україна” — 339 тис. 999 грн (товариство в стадії припинення)
ТОВ “БаДМ” — 302 тис. 387 грн;
ТОВ СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” — 69 тис 503 грн (штраф сплачено)
ТОВ “Вента, ЛТД” — 1 тис. 94 грн.
Загалом порушників оштрафовано на більш ніж 162 млн грн.
Примітно, що у всіх чотирьох справах фігурують переважно одні і ті ж самі вітчизняні дистриб’ютори.
Як писав УНН, головну роль у формуванні цін на ліки в Україні відіграють виробники. Аптеки та дистриб’ютори також впливають на цей процес, проте — лише в певних та визначених державою межах.
Вся справа в тому, що законодавчо питання ціноутворення лікарського засобу з боку виробника ніяк не врегульоване, пояснив глава АПАУ Володимир Руденко. Разом з тим, середня аптечна націнка на препарати в Україні не перевищує 20%.
Також нагадаємо, за даними Фармпалати, заводи та імпортери штучно завищують ціни на ліки в Україні.