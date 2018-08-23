За змову на ринку фармбізнес оштрафували на понад 160 млн грн - АМКУ

КИЇВ. 23 серпня. УНН. За результатами останнього комплексного дослідження вітчизняних фармацевтичних ринків, що проводилося у період 2014 року - І півріччя 2016 року, Антимонопольний комітет України оштрафував низку українських фармвиробників та дистриб'юторів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це у коментарі УНН розповіла державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.