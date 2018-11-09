"За життя" рекомендует выдвинуть Рабиновича единым кандидатом в президенты от оппозиции

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114554 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152500 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146368 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128642 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172597 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"За життя" рекомендует выдвинуть Рабиновича единым кандидатом в президенты от оппозиции

"За життя" рекомендует выдвинуть Рабиновича единым кандидатом в президенты от оппозиции

Киев  •  УНН

 • 5064 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Политсовет партии “За життя” рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборы президента Украины от оппозиции народного депутата Украины и лидера партии Вадима Рабиновича. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте “За життя”, передает УНН.

После подписания соглашения о создании единой “Оппозиционной платформы — За життя” состоялось заседание политсовета партии “За життя”, на котором было принято решение — рекомендовать Вадима Рабиновича в качестве единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции. По словам участников заседания, это решение было принято единогласно.

Сам Вадим Рабинович, комментируя это решение, заявил: это огромное доверие со стороны однопартийцев, а также большая личная ответственность.

“Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета „За життя“ за рекомендацию на выдвижение. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим. Только он может победить эту власть, принести в страну мир и остановить вакханалию беззакония, экономический геноцид народа. Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали „Оппозиционную платформу — За життя“ ... Хочу также подчеркнуть: окончательное решение по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах президента будет принимать съезд партии „За життя“, который состоится в ближайшее время”, — констатировал политик.

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