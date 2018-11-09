"За життя" рекомендует выдвинуть Рабиновича единым кандидатом в президенты от оппозиции

После подписания соглашения о создании единой “Оппозиционной платформы — За життя” состоялось заседание политсовета партии “За життя”, на котором было принято решение — рекомендовать Вадима Рабиновича в качестве единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции. По словам участников заседания, это решение было принято единогласно.

Сам Вадим Рабинович, комментируя это решение, заявил: это огромное доверие со стороны однопартийцев, а также большая личная ответственность.

“Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета „За життя“ за рекомендацию на выдвижение. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим. Только он может победить эту власть, принести в страну мир и остановить вакханалию беззакония, экономический геноцид народа. Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали „Оппозиционную платформу — За життя“ ... Хочу также подчеркнуть: окончательное решение по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах президента будет принимать съезд партии „За життя“, который состоится в ближайшее время”, — констатировал политик.