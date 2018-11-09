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"За життя" рекомендує висунути Рабіновича єдиним кандидатом в президенти від опозиції

"За життя" рекомендує висунути Рабіновича єдиним кандидатом в президенти від опозиції

Київ • УНН

 • 5068 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Політрада партії "За життя" рекомендував висунути єдиним кандидатом на вибори президента України від опозиції народного депутата України і лідера партії Вадима Рабиновича. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті "За життя", передає УНН.

Після підписання угоди про створення єдиної "Опозиційною платформи - За життя" відбулося засідання політради партії "За життя", на якому було прийнято рішення - рекомендувати Вадима Рабиновича в якості єдиного кандидата в президенти від об'єднаної опозиції. За словами учасників засідання, це рішення було прийнято одноголосно.

Сам Вадим Рабинович, коментуючи це рішення, заявив: це величезна довіра з боку однопартійців, а також велика особиста відповідальність.

"Я щиро вдячний товаришам по партії і членам політради" За життя "за рекомендацію на висування. Я дійсно переконаний в тому, що єдиний кандидат від опозиції, який орієнтований на те, щоб чути виборців південного сходу і центру країни, просто необхідний. Тільки він може перемогти цю владу, принести в країну мир і зупинити вакханалію беззаконня, економічний геноцид народу. Саме тому ми ініціювали об'єднавчі процеси і створили "Опозиційну платформу - За життя" ... Хочу також підкреслити: остаточне рішення щодо висунення єдиного кандидата від опозиції на виборах президента буде приймати з'їзд партії "За життя", який відбудеться найближчим часом ", - констатував політик.

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