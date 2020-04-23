За задержания после обысков по делу об игорном бизнесе получили подозрение следователи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Луганской области пяти следователям сообщено о подозрении в незаконном задержании лиц по подозрению в занятии игорным бизнесом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщили о подозрении пяти следователям полиции в незаконном задержании лиц (ч. 1 ст. 371 УК Украины). Установлено, что группа следователей одного из райотделов ГУНП в Луганской области в рамках уголовного производства по факту занятия игорным бизнесом провела ряд обысков. После этого полицейские, в нарушение УПК Украины, приняли решение задержать лиц по подозрению в совершении этого преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такими действиями правоохранители нарушили закон, предусматривающий, что уполномоченное лицо вправе задержать подозреваемого в совершении преступления без постановления суда, только если за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
"Вместе с тем за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание исключительно в виде штрафа, поэтому правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 вебресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.
Как сообщал УНН ранее, в ВР приняли за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. К законопроекту № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр поступило около 3500 поправок ко второму чтению.