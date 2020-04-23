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За затримання після обшуків у справі про гральний бізнес отримали підозру слідчі

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Луганщині п’ятьом слідчим повідомлено про підозру у незаконному затриманні осіб за підозрою у зайнятті гральним бізнесом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими ДБР повідомили про підозру п’ятьом слідчим поліції у незаконному затриманні осіб (ч. 1 ст. 371 КК України). Встановлено, що група слідчих одного з райвідділів ГУНП в Луганській області в межах кримінального провадження за фактом зайняття гральним бізнесом провела низку обшуків. Після цього поліцейські, в порушення КПК України, прийняли рішення затримати осіб за підозрою у вчиненні цього злочину”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями правоохоронці порушили закон, який передбачає, що уповноважена особа має право затримати підозрюваного у вчиненні злочину без ухвали суду лише якщо за цей злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі.

“Водночас за зайняття гральним бізнесом передбачене покарання виключно у виді штрафу, відтак правоохоронці не мали правових підстав для затримання і своїми діями грубо порушили право на свободу підозрюваних”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах.

Як повідомляв УНН раніше, у ВР ухвалили за основу законопроект про легалізацію грального бізнесу. До законопроекту № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор надійшло близько 3,5 тисяч поправок до другого читання.

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