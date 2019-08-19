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За ввоз продуктов из свинины в Тайвань будут штрафовать на 30 тысяч долларов

За ввоз продуктов из свинины в Тайвань будут штрафовать на 30 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство Тайваня усилит меры безопасности в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на focustaiwan.tw.

Так, с 19 августа ручные клади пассажиров, пребывающих из Филиппин в международный аэропорт Таоюань (Тайвань) будут проверяться. Причина — новые вспышки заболевания, зафиксированы в провинциях Булакан и Рисаль (Филиппины). Ввоз продуктов из свинины в Тайвань сегодня строго запрещен.

В случае если пассажиры впервые нарушат правила и привезут в Тайвань продукты из свинины, их оштрафуют на 200 тыс. тайванских долларов (порядка 6,4 тыс. долл. США). Повторным правонарушителям грозит штраф в размере 1 млн. тайванских долларов (31,8 тыс. долл. США). Эти штрафы будут наложены на пассажиров, которые привезли продукты из свинины из стран, пострадавших от АЧС.

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Штраф в размере 30 тыс. тайванских долларов (956 долл.) будут наложен на пассажиров, которые привезли продукты из свинины из стран, не пострадавших от АЧС.

Напомним, сегодня АЧС бушует на территории многих европейских и азиатских стран. Пострадали от вируса Болгария, Румыния, Польша, Сербия, Россия, Украина, Китай, Вьетнам, Таиланд, Лаос и другие.

К примеру, в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.

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