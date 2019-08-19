За ввезення продуктів зі свинини в Тайвань будуть штрафувати на 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд Тайваню посилить заходи безпеки в зв’язку з поширенням африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на focustaiwan.tw.
Так, з 19 серпня ручні поклажі пасажирів, які перебувають з Філіппін в міжнародний аеропорт Таоюань (Тайвань) будуть перевірятися. Причина — нові спалахи захворювання, зафіксовані в провінції Булакан і Рісаль (Філіппіни). Ввезення продуктів зі свинини в Тайвань сьогодні суворо заборонено.
У разі якщо пасажири вперше порушать правила і привезуть в Тайвань продукти зі свинини, їх оштрафують на 200 тис. тайванських доларів (близько 6,4 тис. дол. США). Повторним правопорушників загрожує штраф в розмірі 1 млн. тайванських доларів (31,8 тис. дол. США). Ці штрафи будуть накладені на пасажирів, які привезли продукти зі свинини з країн, які постраждали від АЧС.
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Штраф у розмірі 30 тис. тайванських доларів (956 дол.) буде накладено на пасажирів, які привезли продукти зі свинини з країн, що не постраждали від АЧС.
Нагадаємо, сьогодні АЧС бушує на території багатьох європейських і азіатських країн. Постраждали від вірусу Болгарія Румунія, Польща, Сербія, Росія, Україна, Китай, В’єтнам, Таїланд, Лаос та інші.
Наприклад, в Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже майже 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.