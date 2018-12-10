За выходные полицейские в Киеве разбили пять патрульных авто

"Предварительно во время преследования транспортного средства служебный автомобиль не справился с управлением и съехал в кювет. Один пострадавший патрульный обратился за медицинской помощью, автомобиль получил механические повреждения. Будет инициировано служебное расследование Департаментом патрульной полиции", - отметили в патрульной полиции.



При этом в пресс-службе уточнили, что происшествие произошло 8 декабря в Оболонском районе Киева. Удалось в конце патрульным задержать нарушителя, которого они преследовали, в пресс-службе не сообщили.



Напомним, вчера, 9 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия служебный автомобиль патрульной службы вылетел на пешеходную часть и сбил пешехода.



Вчера ночью в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.



Ночью в Киеве на улице Старобориспольская произошло лобовое столкновение двух автомобилей патрульной службы полиции.



