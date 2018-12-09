В Києві вночі зіштовхнулись два авто патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вночі в Києві на вулиці Старобориспільській сталося лобове зіткнення двох автомобілів патрульної служби поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили відділі комунікації патрульної поліції в місті Києві.
"На вулиці Старобориспільській зіштовхнулися два службові автомобілі. Причини не відомі – буде службове розслідування", - зазначили у відомстві.
Також в поліції уточнили, що характер пошкоджень автомобілів наразі невідомий. Правоохоронці серйозних травм внаслідок ДТП не зазнали.
Втім очевидці повідомляють, що в обох автомобілів внаслідок зіткнення серйозні механічні пошкодження передніх частин, причому в обох автомобілів вирвало колеса. Слід зазначити, що зіткнення відбулося на вузькій районній вулиці в столиці.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві на проспекті Лобановського вночі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної служби, який в'їхав у тролейбус.
Наприкінці вересня у Харкові за участі легковика та службового автомобіля поліції сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав патрульний.