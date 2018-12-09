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В Киеве ночью столкнулись два авто патрульной полиции

Киев • УНН

 • 12132 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Ночью в Киеве на улице Старобориспольская произошло лобовое столкновение двух автомобилей патрульной службы полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили отделе коммуникации патрульной полиции в городе Киеве.

В Киеве ночью столкнулись два авто патрульной полиции

"На улице Старобориспольская столкнулись два служебных автомобиля. Причины не известны - будет служебное расследование", - отметили в ведомстве.

Также в полиции уточнили, что характер повреждений автомобилей пока неизвестно. Правоохранители серьезных травм в результате ДТП не претерпели.

Впрочем очевидцы сообщают, что в обоих автомобилей результате столкновения серьезные механические повреждения передних частей, причем у обоих автомобилей вырвало колеса. Следует отметить, что столкновение произошло на узкой районной улице в столице.

Напомним, сегодня ночью в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.

В конце сентября в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал патрульный.

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