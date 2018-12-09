В Киеве ночью столкнулись два авто патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Ночью в Киеве на улице Старобориспольская произошло лобовое столкновение двух автомобилей патрульной службы полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили отделе коммуникации патрульной полиции в городе Киеве.
"На улице Старобориспольская столкнулись два служебных автомобиля. Причины не известны - будет служебное расследование", - отметили в ведомстве.
Также в полиции уточнили, что характер повреждений автомобилей пока неизвестно. Правоохранители серьезных травм в результате ДТП не претерпели.
Впрочем очевидцы сообщают, что в обоих автомобилей результате столкновения серьезные механические повреждения передних частей, причем у обоих автомобилей вырвало колеса. Следует отметить, что столкновение произошло на узкой районной улице в столице.
Напомним, сегодня ночью в Киеве на проспекте Лобановского ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной службы, который въехал в троллейбус.
В конце сентября в Харькове с участием легковушки и служебного автомобиля полиции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал патрульный.