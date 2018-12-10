За вихідні поліцейські в Києві розбили п’ять патрульних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Минулих вихідних в Києві патрульні поліцейські пошкодили п’ять службових автомобілів – зокрема 8 грудня автомобіль патрульної поліції під час переслідування порушника вилетів у кювет. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Патрульної поліції Києва.
"Попередньо під час переслідування транспортного засобу службовий автомобіль не справився з керуванням та з'їхав у кювет. Один потерпілий патрульний звернувся за медичною допомогою, автомобіль отримав механічні ушкодження. Буде ініційоване службове розслідування Департаментом патрульної поліції", - зазначили в Патрульній поліції.
При цьому в прес-службі уточнили, що подія сталась 8 грудня в Оболонському районі Києва. Чи вдалося врешті патрульним затримати порушника, якого вони переслідували, в прес-службі не повідомили.
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