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За выходные в Киевской области произошло более 110 ДТП, есть жертвы

За выходные в Киевской области произошло более 110 ДТП, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 18-19 сентября, произошло 117 дорожно-транспортных происшествий, три человека погибли. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Цитата

“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 117 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, травмированных — 9, погибших — 3”, — сообщили в пресс-службе.

Дополнение

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 9 автомобилей.

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП — с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).

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