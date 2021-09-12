У Києві сталася ДТП за участі 9 авто

Деталі

12 вересня о 15:44 до оперативно-координаційного центру столичних рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе, що у Голосіївському районі столиці.

Як виявилося, ДТП сталася за участю 9-ти автомобілів, в одному із яких, було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам із переломом нижніх кінцівок для подальшої госпіталізації. Крім того, аби попередити можливе займання одного із автомобілів, бійці відключили акумуляторну батарею та змили із проїжджої частини паливо-мастильні матеріали.

Всього внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми 5 чоловік, з них одна дитина (2-х осіб госпіталізовано, 2-м дорослим та дитині медичною службою допомогу надано на місці.

Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.