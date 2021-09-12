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В Киеве произошло ДТП с участием 9 авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Киева.

Детали

12 сентября в 15:44 в оперативно-координационный центр столичных спасателей поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Столичном шоссе, в Голосеевском районе столицы.

Как оказалось, ДТП произошло с участием 9-ти автомобилей, в одном из которых был зажат водитель между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам с переломом нижних конечностей для дальнейшей госпитализации. Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы.

Всего в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 5 человек, из них один ребенок (2-х человек госпитализированы, 2-м взрослым и ребенку медицинской службой помощь оказана на месте.

Причину ДТП устанавливать правоохранители.

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