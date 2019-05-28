За убийство водителя BlaBlaCar обвиняемому дали пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Позняков. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.
"Приговор был объявлен сегодня утром, Голубу назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в суде.
Напомним, 4 апреля 2016 исчез Тарас Позняков, который на автомобиле отправился из Львова в Киев. Сейчас местонахождение мужчины остается неизвестным. Позже полиция нашла его автомобиль.
В апреле 2016 правоохранители установили двух подозреваемых, причастных к убийству Тараса Познякова. Ими оказались 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов, и 25-летний Луан Кингисепп, гражданин России.
В начале августа 2016 в Хмельницкой области полиция задержала Дмитрия Голуба.
Другого подозреваемого, Луана Кингисепп, объявили в международный розыск.
Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки из-за взрыва погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной стало неосторожное обращение со взрывчаткой.
Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.