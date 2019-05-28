За убийство водителя BlaBlaCar обвиняемому дали пожизненное

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36319 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57687 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74542 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88260 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122217 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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За убийство водителя BlaBlaCar обвиняемому дали пожизненное

За убийство водителя BlaBlaCar обвиняемому дали пожизненное

Киев  •  УНН

 • 10441 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Позняков. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.

"Приговор был объявлен сегодня утром, Голубу назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в суде.

Напомним, 4 апреля 2016 исчез Тарас Позняков, который на автомобиле отправился из Львова в Киев. Сейчас местонахождение мужчины остается неизвестным. Позже полиция нашла его автомобиль.

В апреле 2016 правоохранители установили двух подозреваемых, причастных к убийству Тараса Познякова. Ими оказались 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов, и 25-летний Луан Кингисепп, гражданин России.

В начале августа 2016 в Хмельницкой области полиция задержала Дмитрия Голуба.

Другого подозреваемого, Луана Кингисепп, объявили в международный розыск.

Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки из-за взрыва погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной стало неосторожное обращение со взрывчаткой.

Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

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