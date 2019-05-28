За вбивство водія BlaBlaCar обвинуваченому дали довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного ув’язнення Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова. Про це журналісту УНН повідомили у суді.
"Вирок було оголошено сьогодні зранку, Голубу призначили покарання у виді довічного позбавлення волі", - зазначили у суді.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року зник Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва. Наразі місцезнаходження чоловіка залишається невідоме. Пізніше поліція знайшла його автомобіль.
У квітні 2016 року правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб, причетних до вбивства Тараса Познякова. Ними виявилися 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісепп, громадянин Росії.
На початку серпня 2016 року на Хмельниччині поліція затримала Дмитра Голуба.
Іншого підозрюваного, Луана Кінгісеппа, оголосили у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, 23 березня в одній з квартир в будинку на проспекті Науки через вибух загинув громадянин РФ, розшукуваний за підозрою у вбивстві. Попередньою причиною стало необережне поводження з вибухівкою.
Загиблим виявився громадянин РФ Луан Кінгісепп, 1991 року народження, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.