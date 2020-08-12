За убийство украинца в Ереване группе лиц сообщили о подозрении

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92256 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129361 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108841 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129028 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101675 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102418 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104174 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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За убийство украинца в Ереване группе лиц сообщили о подозрении

За убийство украинца в Ереване группе лиц сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12951 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Прокуратурой было сообщено о подозрении группе из трех человек в умышленном убийстве гражданина Украины в столице Армении Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает УНН.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 11 августа 2020 года в уголовном производстве, переданном от компетентных органов Республики Армения, сообщено о подозрении трем лицам в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - информируют в пресс-службе.

Так, по данным следствия, группа лиц в апреле 2016 года в городе Ереван нанесли гражданину Украины несовместимые с жизнью телесные повреждения с применением заранее подготовленных ножей, от которых он скончался.

"Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в ОГПУ.

Напомним, ранее в Пулавах в Люблинском воеводстве на востоке Польши гражданин Молдовы зарезал 26-летнюю гражданку Украины.

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