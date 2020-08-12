За вбивство українця у Єревані групі осіб повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Прокуратурою було повідомлено про підозру групі з трьох осіб в умисному вбивстві громадянина України у столиці Вірменії Єревані. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України, передає УНН.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 11 серпня 2020 року у кримінальному провадженні, перейнятому від компетентних органів Республіки Вірменія, повідомлено про підозру трьом особам в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - інформують у пресслужбі.
Так, за даними слідства, група осіб у квітні 2016 року у місті Єреван нанесли громадянину України несумісні з життям тілесні ушкодження із застосуванням заздалегідь підготовлених ножів, від яких він помер.
"Наразі триває проведення першочергових слідчих дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - повідомили в ОГПУ.
Нагадаємо, раніше у Пулавах у Люблінському воєводстві на сході Польщі громадянин Молдови зарізав 26-річну громадянку України.