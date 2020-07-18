На сході Польщі вбили молоду українку

"У місті Пулави на сході Польщі затримали 45-річного громадянина Молдови, який ножем вбив 26-річну громадянку України. Жінка, попри зусилля лікарів, померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася у вівторок, 14 липня. Жінка і чоловік мешкали в одному будинку, працювали у закладах з переробки фруктів. Між 26-річною та її знайомим сталася сварка. У певну мить чоловік втягнув молоду жінку до будинку, де напав на неї. Мотив вбивства поки не відомий.

45-річного іноземця затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він, ймовірно, вдарив жертву.

Чоловіку висунули обвинувачення у вбивстві. Йому загрожує навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, українку у Польщі арештували за підпал торговельного центру.