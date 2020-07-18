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19 березня, 18:42 • 105073 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 152570 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 126342 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 140443 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 143538 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 128313 перегляди

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19 березня, 06:32 • 182519 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126080 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125623 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124421 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На сході Польщі вбили молоду українку

На сході Польщі вбили молоду українку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Пулавах у Люблінському воєводстві на сході Польщі громадянин Молдови зарізав 26-річну громадянку України. Про це пише Польське радіо, передає УНН.

"У місті Пулави на сході Польщі затримали 45-річного громадянина Молдови, який ножем вбив 26-річну громадянку України. Жінка, попри зусилля лікарів, померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася у вівторок, 14 липня. Жінка і чоловік мешкали в одному будинку, працювали у закладах з переробки фруктів. Між 26-річною та її знайомим сталася сварка. У певну мить чоловік втягнув молоду жінку до будинку, де напав на неї. Мотив вбивства поки не відомий.

45-річного іноземця затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він, ймовірно, вдарив жертву.

Чоловіку висунули обвинувачення у вбивстві. Йому загрожує навіть довічне ув’язнення.

Нагадаємо, українку у Польщі арештували за підпал торговельного центру.

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