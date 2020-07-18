На востоке Польши убили молодую украинку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Пулавах в Люблинском воеводстве на востоке Польши гражданин Молдовы зарезал 26-летнюю гражданку Украины. Об этом пишет Польское радио, передает УНН.
"В городе Пулавы на востоке Польши задержали 45-летнего гражданина Молдовы, который ножом убил 26-летнюю гражданку Украины. Женщина, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла во вторник, 14 июля. Женщина и мужчина жили в одном доме, работали в учреждениях по переработке фруктов. Между 26-летней и ее знакомым произошла ссора. В какой-то момент мужчина втянул молодую женщину в дом, где напал на нее. Мотив убийства пока не известен.
45-летнего иностранца задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он, вероятно, ударил жертву.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, украинку в Польше арестовали за поджог торгового центра.