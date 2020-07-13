Українку у Польщі арештували за підпал торговельного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Польщі 32-річну українку підозрюють в підпалі торговельного центру в Ґданську, жінку арештували на три місяці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"У здійсненні підпалу торговельного центру Przymorze в Ґданську підозрюється 32-річна українка. Жінку затримали та висунули їй звинувачення за п’ятьма пунктами. Завдані нею збитки становлять майже півмільйона злотих. Пожежа сталася минулої середи близько 3 години ранку. У гасінні пожежі взяли участь три пожежні підрозділи", - йдеться у повідомленні.
На думку слідчих, жінка облила бензином вхідні двері та підпалила їх. Після цього швидко увімкнулася протипожежна система, що залила частину магазинів на першому поверсі. Цим, власне, спричинено настільки великі збитки.
Перш ніж здійснити підпалення, жінка вчинила два інші злочини в цьому ж торговельному центрі, розповіла старший аспірант поліції Гданська Каріна Камінська.
"32-річна жінка двічі на території крамниці намагалася здійснити пограбування. Жінка не платила за товар, а після того, як проходила лінію кас, застосувала насильство до охоронця, який втрутився в цю ситуацію. Жінка погрожувала йому та ображала його через його етнічне походження", - повідомила вона.
Як вказано, жінку арештували на три місяці. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, п’яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю у день виборів у Польщі.