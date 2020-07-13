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Вибори у Польщі: п’яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю

Вибори у Польщі: п’яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час другого туру президентських виборів у Польщі, 12 липня, п’яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю в Слупії Конецькій Конецького повіту Свентокшиського воєводства. Про це УНН повідомляє посиланням на Wiadomości.

Так, у в неділю в другій половині дня, як вказано, 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" та повідомив, що якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю у місті Слупії Конецького повіту.

Повідомляється, що поліцейські виїхали на місце та затримали чоловіка. Також піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці. Жодних вибухових пристроїв не було виявлено.

Окрім того, в українця було виявлено майже 3 проміле алкоголю в крові.

Як повідомлялося, в неділю в Польщі відбулося голосування в другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія “Право і справедливість” (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні.

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