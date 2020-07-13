Выборы в Польше: пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время второго тура президентских выборов в Польше, 12 июля, пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Слупии Конецкой Конецкого повета Свентокшиского воеводства. Об этом УНН сообщает ссылкой на Wiadomości.
Так, в в воскресенье во второй половине дня, как указано, 46-летний гражданин Украины позвонил по спецлинии "112" и сообщил, что если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок в городе Слупии Конецкого повета.
Сообщается, что полицейские выехали на место и задержали мужчину. Также пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка. Никаких взрывных устройств не было обнаружено.
Кроме того, у украинца было выявлено почти 3 промилле алкоголя в крови.
Как сообщалось, в воскресенье в Польше состоялось голосование во втором туре президентских выборов.
Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), лидирует с незначительным отрывом во втором туре президентских выборов в стране.