Украинку в Польше арестовали за поджог торгового центра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Польше 32-летнюю украинку подозревают в поджоге торгового центра в Гданьске, женщину арестовали на три месяца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"В совершении поджога торгового центра Przymorze в Гданьске подозревается 32-летняя украинка. Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Причиненный ею ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около 3:00 утра. В тушении пожара приняли участие три пожарные подразделения", - говорится в сообщении.
По мнению следователей, женщина облила бензином входные двери и подожгла их. После этого быстро включилась противопожарная система, залившая часть магазинов на первом этаже. Это, собственно, и стало причиной столь больших убытков.
Прежде чем осуществить поджог, женщина совершила два другие преступления в этом же торговом центре, рассказала старший аспирант полиции Гданьска Карина Каминская.
"32-летняя женщина дважды на территории магазина пыталась совершить ограбление. Женщина не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, применила насилие к охраннику, который вмешался в эту ситуацию. Женщина угрожала ему и оскорбляла его за его этническое происхождение", - сообщила она.
Как указано, женщину арестовали на три месяца. Ей грозит до 10 лет заключения.
Напомним, пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в день выборов в Польше.