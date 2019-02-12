С участием несовершеннолетних в прошлом году было совершено более 600 грабежей и разбойных нападений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В течение прошлого года несовершеннолетними или при их участии было совершено 602 преступления, подпадающие под определение "грабеж" и "разбой". Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос УНН.
Всего в 2018 году было учтено 467 грабежей (ст. 186 УК Украины) совершенных несовершеннолетними или с их участием, а также 135 разбойных нападений (ст. 187 УК Украины). Следует заметить, что по сравнению с 2017 годом количество этих преступлений совершенных несовершеннолетними уменьшилось. Так, в 2017 году учтено 574 грабежа и 163 разбойных нападения.
Напомним, в течение 2018 года учтено шесть изнасилований совершенных несовершеннолетними.
Как сообщал УНН, в течение 2018 года полицией учтено 32 умышленных убийства совершенных несовершеннолетнимии. 2017 году было учтено 30 таких преступлений.
В то же время количество преступлений совершенных по ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) в 2018 году уменьшилось до 49 с 68 в 2017 году. В общем, как сообщили в полиции, в 2018 году было учтено 2473 особо тяжких преступления совершенных детьми.
Кроме того, в прошлом году несовершеннолетние совершили 15 преступлений против половой неприкосновенности.