За участі неповнолітніх минулого року було скоєно понад 600 грабежів та розбійних нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом минулого року неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 602 злочини, що підпадають під визначення "грабіж" та "розбій". Про це йдеться у відповіді Національної поліції України на запит УНН.
Всього у 2018 році було обліковано 467 грабежів (ст. 186 КК України) скоєних неповнолітніми або ж за їхньої участі, а також 135 розбійних нападів (ст. 187 КК України). Слід зауважити, що у порівнянні з 2017 роком кількість цих злочинів скоєних неповнолітніми зменшилась. Так, у 2017 році обліковано 574 грабежі та 163 розбійних напади.
Нагадаємо, протягом 2018 року обліковано шість зґвалтувань скоєних неповнолітніми.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року поліцією обліковано 32 умисних вбивства вчинених неповнолітніми.2017 року було обліковано 30 таких злочинів.
Водночас кількість злочинів скоєних за ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження) у 2018 році зменшилась до 49 з 68 у 2017 році. Загалом, як повідомили у поліції, у 2018 році було обліковано 2473 особливо тяжких злочини скоєних дітьми.
Крім того, минулого року неповнолітні скоїли 15 злочинів проти статевої недоторканності.