За участие в террористической организации одессит предстанет перед судом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 января. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической группе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый в декабре 2014 года выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ЛНР". 25-летнему мужчине ставились задачи по ведению вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, участию в захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительстве и укреплению блок-постов и тому подобное. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность указанной террористической организации в сети интернет.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Мужчине грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.