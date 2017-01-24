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За участь у терористичній організації одесит постане перед судом

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 січня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, якого підозрюють в участі у терористичній групі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

У ході досудового розслідування установлено, що підозрюваний у грудні 2014 року виїхав з Одеси до Луганської області, де вступив до незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”. На 25-річного чоловіка покладалось завдання із ведення збройного опору правоохоронцям та військовослужбовцям Збройних Сил України, участь у захопленні населених пунктів та стратегічних об’єктів, спорудження та укріплення блок-постів тощо. Крім того, підозрюваний висвітлював у позитивному ракурсі діяльність вказаної терористичної організації у мережі інтернет.

Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Українські Національні Новини

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