За трое суток от подрыва на собственных минах погибли четыре оккупанта – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из-за поспешности действий врага по минированию территории на Донбассе на протяжении последних трех суток на собственных минах насмерть подорвались четверо военнослужащих российско-оккупационных войск. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
В частности, по данным разведки, активизировались работы по оборудованию позиций "второй линии обороны", которые предусматривается усиливать резервами, сформированными, в том числе, за счет сил и средств так называемых республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций.
"Указанные позиции по всему периметру их расположение в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток из-за указанных причин погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск", - отметил Праута.
В разведке добавили, что в то же время, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в составе российско-оккупационных войск продолжает расти уровень заболеваемости личного состава инфекционными и вирусными заболеваниями.