В ОРДЛО зростає рівень захворюваності військових - розвідка

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КИЇВ. 31 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у складі російсько-окупаційних військ продовжує зростати рівень захворюваності особового складу на інфекційні та вірусні захворювання. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони. 

Зокрема, з початку травня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ різко збільшилась кількість військовослужбовців, хворих на різні форми туберкульозу та ВІЛ-інфікованих. Більшість носіїв зазначених захворювань – це військовослужбовці, призвані протягом поточного року у результаті запровадження російським командуванням спрощеної процедури медичного обстеження призовників, у т. ч. осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі. Водночас, незадовільний стан медичного забезпечення особового складу у підрозділах противника призводить до виявлення інфікованих на пізніх стадіях та подальшого поширення інфекційних захворювань.

Командування російсько-окупаційних військ приховує інформацію про погіршення епідеміологічної обстановки. Виявлених хворих звільняють з військової служби без надання можливості лікуватись у військових медичних закладах.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики сім разів обстріляли позиції ООС

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