В ОРДЛО растет уровень заболеваемости военных - разведка

В частности, с начала мая этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний - это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в т. ч. людей, которые были уволены из мест лишения свободы. В то же время, неудовлетворительное состояние медицинского обеспечения личного состава в подразделениях противника приводит к выявлению инфицированных на поздних стадиях и распространения инфекционных заболеваний.

Командование российско-оккупационных войск скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной службы без предоставления возможности лечиться в военных медицинских заведениях.



Как сообщал УНН, с начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ООС.