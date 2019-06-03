За три доби від підриву на власних мінах загинули чотири окупанти – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, через поспішність дій ворога з мінування території на Донбасі упродовж останніх трьох діб на власних мінах на смерть підірвалися чотири військовослужбовці російсько-окупаційних військ. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ нарощує інженерне обладнання позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Зокрема, за даними розвідки, активізувалися роботи з обладнання позицій "другої лінії оборони", які передбачається посилювати резервами, сформованими, у тому числі, за рахунок сил і засобів так званих республіканських міністерств внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій.
"Зазначені позиції по всьому периметру їх розташування в авральному порядку обладнуються мінно-вибуховими загородженнями з використанням протитанкових та протипіхотних мін. Разом з тим, поспішність дій противника з мінування території, за відсутності взаємодії між підрозділами, призводить до чисельних підривів російських військовослужбовців на власних мінах. Так, упродовж останніх трьох діб з вказаних причин загинули чотири військовослужбовці російсько-окупаційних військ", - зазначив Праута.
У розвідці додали, що, водночас, мінування окупантами додаткових ділянок у тилу підвищує рівень небезпеки для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у складі російсько-окупаційних військ продовжує зростати рівень захворюваності особового складу на інфекційні та вірусні захворювання.