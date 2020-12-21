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За неделю в Украине патрульные обнаружили около 1,3 тыс. пьяных водителей

Киев • УНН

 • 10198 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За неделю с 14 по 20 декабря патрульные полицейские составили 1296 админпротоколов за управление транспортными средствами с признаками опьянения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

За неделю в Украине патрульные обнаружили около 1,3 тыс. пьяных водителей

Согласно результатам работы патрульных полицейских с 14 до 20 декабря 2020 года:

▪️ обработано 41124 вызова,
▪️ задержаны 466 человек, которые могут быть причастны к совершению правонарушений,
▪️ составлено 1296 админпротоколов за управление транспортными средствами с признаками опьянения,
▪️ вынесено 42366 постановлений, из которых 34 990 за нарушение ПДД.

Напомним, в Киевской области за минувшие выходные, 19-20 декабря, произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли.

Как сообщал УНН ранее, за 11 месяцев этого года в Украине произошло более 4 тысяч ДТП и погибло около сотни человек из-за пьяного вождения.

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