За тиждень в Україні патрульні виявили близько 1,3 тис. п’яних водіїв

За тиждень в Україні патрульні виявили близько 1,3 тис. п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За тиждень з 14 по 20 грудня патрульні поліцейські склали 1296 адмінпротоколів за керування транспортними засобами з ознаками сп’яніння, передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.
Відповідно до результатів роботи патрульних поліцейських з 14 до 20 грудня 2020 року:
▪️ опрацьовано 41 124 виклики,
▪️ затримано 466 осіб, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень,
▪️ складено 1 296 адмінпротоколів за керування транспортними засобами з ознаками сп’яніння,
▪️ винесено 42 366 постанов, з яких 34 990 за порушення ПДР.
Нагадаємо, у Київській області за минулі вихідні, 19-20 грудня, сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули.
Як повідомляв УНН раніше, за 11 місяців цього року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП та загинуло близько сотні людей через п’яне водіння.