За неделю саперы обезвредили 326 взрывоопасных предметов в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В течение прошлой недели военные саперы обезвредили 326 взрывоопасных предметов в зоне проведения АТО. Об этом во время брифинга сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
“За прошлую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 9,5 гектаров местности, 32 километра дорог, а также обезвредили 326 взрывоопасных предметов”, — сказала О.Гаврилюк.
Также она отметила, что всего с начала проведения АТО инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины обезвредили 150860 минно-взрывных устройств, очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс. гектаров территории в Донецкой и Луганской областях, а также более 17 километров железнодорожных путей. Кроме того, были разминированы 106 объектов инфраструктуры.
Как сообщал УНН, 11 мая в зоне АТО погиб сапер, который проводил разминирование.