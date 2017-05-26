За тиждень сапери знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом минулого тижня військові сапери знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів у зоні проведення АТО. Про це під час брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін понад 9,5 гектарів місцевості, 32 кілометри доріг, а також знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів”, — сказала О.Гаврилюк.
Також вона зазначила, що загалом від початку проведення АТО інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили 150860 мінно-вибухових пристроїв, очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3 тис. гектарів території у Донецькій та Луганській областях, а також понад 17 кілометрів залізничних шляхів. Крім того, було розміновано 106 об’єктів інфраструктури.
Як повідомляв УНН, 11 травня в зоні АТО загинув сапер, який проводив розмінування.