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За тиждень сапери знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом минулого тижня військові сапери знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів у зоні проведення АТО. Про це під час брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.

За тиждень сапери знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО

“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін понад 9,5 гектарів місцевості, 32 кілометри доріг, а також знешкодили 326 вибухонебезпечних предметів”, — сказала О.Гаврилюк.

Також вона зазначила, що загалом від початку проведення АТО інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили 150860 мінно-вибухових пристроїв, очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3 тис. гектарів території у Донецькій та Луганській областях, а також понад 17 кілометрів залізничних шляхів. Крім того, було розміновано 106 об’єктів інфраструктури.

Як повідомляв УНН, 11 травня в зоні АТО загинув сапер, який проводив розмінування.

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