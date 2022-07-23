За неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За последнюю неделю российские захватчики выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в частности в ночь на 22 июля российские оккупанты совершили два обстрела по жилым массивам Никополя из РСЗО "Град", выпустив около 100 реактивных снарядов. Погибла 60-летняя женщина.
Повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод. Разрушен железнодорожный путь.
Вилкул отметил, что обстрел производился через Днепр из района Энергодара из оккупированной части Запорожской области.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Никопольский район. Вражеский снаряд прилетел на территорию одной из общин.